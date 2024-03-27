Капитан-украинец не причастен к обвалу моста в Балтиморе. Весь экипаж – индусы

Ранее в СМИ появился скрин с фотографией украинца, якобы капитана Dali

Информация, что именно украинец был капитаном контейнеровоза Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе, США, не подтвердилась.

В сети распространяется скриншот с фото капитана, но это не может быть доказательством, пояснили "Телеграфу" в Профсоюзе работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). Это только резюме на сайте крюинга. Оно не является доказательством присутствия человека на корабле.

В настоящее время резюме исчезло с сайта Balticshipping. Зато там наплыв русских ботов.

Судоходная компания Synergy Marine Group сообщила, что на корабле находились 22 человека, все – индусы.

Официальное сообщение от судоходной компании. Все на борту – индусы

Никакого упоминания об украинце в американских СМИ нет.

Напомним, что контейнеровоз Dali под флагом Сингапура врезался в опорную колонну моста в США, в результате чего он рухнул. Судно следовало из терминала в Порт-Бриз в столицу Шри-Ланки. Известно, что экипаж сообщил о проблеме с электроснабжением и пытался сбавить скорость. Но было поздно — строительная бригада по ремонту выбоин не успела спастись. Шесть человек считаются пропавшими без вести.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце сентября 2023 года в Киеве упал "Дегтяревский мост". Это событие вызвало настоящий скандал.