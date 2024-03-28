Поймали на лжи. В США опровергли заявления главы ФСБ по поводу теракта в "Крокусе"

Слова Кирби опровергают заявления Бортникова

В США опровергают заявление главы ФСБ Александра Бортникова о том, что американцы якобы передали недостаточно информации о грядущем теракте в "Крокус Сити Холл". Там говорят, что действительно хотели помочь.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов. По его словам, США передали РФ ясную и детальную информацию об угрозе теракта в преддверии трагедии в "Крокус сити холле".

Он добавил, что на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт.

Напомним, что глава ФСБ, 27 марта заявил, что информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, якобы носила только общий характер. Важно отметить, что по данным ГУР Украины, на самом деле Россия знала о подготовке теракта еще в середине февраля, но допустила его. Кирилл Буданов назвал две причины, по которым это могло произойти. Детальнее об этом, читайте в нашем материале.

Ранее мы писали о том, что Следком РФ обвинил "украинских националистов" в финансировании террористов, устроивших теракт в Крокусе.