Россия будет пытаться использовать теракт в "Крокус Сити Холл": в ISW объяснили гнусные задумки Путина

Для Путина и российской так называемой власти теракт и гибель многих россиян – только инфоповод

Российский террористический режим на фоне теракта в Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске усилит антизападную и антиукраинскую риторику. Это нужно российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы усилить поддержку войны в Украине среди российских граждан.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 27 марта. Аналитики указывают, что лживая российская пропаганда пытается увязать западные страны и Украину с терактом в "Крокус Сити Холл", такие же заявления делают российские так называемые официальные лица.

К примеру, Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ заявили, что будут расследовать якобы присутствующее влияние американского и западного финансирования для организации террористических атак против России. Российские депутаты из Государственной думы, подавая соответствующее обращение, не ссылались именно на "Крокус Сити Холл". Более того, скорее всего, так называемые власти России могут вообще воздержаться от официальных обвинений в теракте в адрес Украины и западных стран – все доказательства указывают на то, что к теракту причастна именно организация ИГИЛ-К.

С другой стороны, российские так называемые официальные лица регулярно называют "терроризмом" атаки сил обороны Украины по военным целям российских террористов на оккупированной территории Украины и в РФ. Также россияне постоянно утверждают, что якобы Запад помогает организовывать эти удары – конечно, не предоставляя никаких подтверждений.

"Кремль, вероятно, надеется, что представления о причастности Украины и Запада к атаке на "Крокус Сити Холл" усилят внутреннюю поддержку войны в Украине, а российские чиновники, вероятно, будут ссылаться на более широкий взгляд на то, что они считают терроризмом, чтобы еще больше выставить украинцев террористами, а Запад – как спонсора терроризма. Кремль все еще может официально обвинить Украину в атаке на "Крокус Сити Холл", если он считает, что этих других информационных усилий недостаточно, чтобы вызвать внутреннюю реакцию, которую он, вероятно, хочет", – резюмировали аналитики.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что даже ближайшее окружение российского диктатора не верит в то, что Украина как-то связана с нападением на "Крокус". А заявления о том, что террористы после атаки уехали в Украину, отверг Александр Лукашенко, заявивший, что те пытались прорваться в Беларусь.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в ТЦ "Crocus City Hall" якобы группа террористов устроила стрельбу, в которой погибли 144 человека. Утром 23 марта сообщили, что полиция РФ остановила автомобиль со стрелками из московского "Крокуса Сити". Задержаны четыре гражданина Таджикистана, они якобы пытались пересечь границу с Украиной. 24 марта в Москве суд арестовал всех четырёх на два месяца. При этом было видно, что задержанные подверглись жестоким пыткам.