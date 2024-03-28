Спіймали на брехні. У США спростували заяви глави ФСБ щодо теракту в "Крокусі"

Слова Кірбі спростовують заяви Бортнікова

У США спростовують заяву голови ФСБ Олександра Бортнікова про те, що американці нібито передали недостатньо інформації про майбутній теракт у "Крокус Сіті Холл". Там кажуть, що справді хотіли допомогти.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на регулярному онлайн-брифінгу для журналістів. За його словами, США передали РФ ясну та детальну інформацію про загрозу теракту напередодні трагедії у "Крокус сіті холі".

Він додав, що насправді США намагалися допомогти запобігти цьому теракту.

Нагадаємо, що голова ФСБ, 27 березня заявив, що інформація, передана Вашингтоном про підготовку теракту, нібито мала тільки загальний характер. Важливо зазначити, що, за даними ГУР України, насправді Росія знала про підготовку теракту ще в середині лютого, але допустила його. Кирило Буданов назвав дві причини, через які це могло статися. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали про те, що Слідком РФ звинуватив "українських націоналістів" у фінансуванні терористів, які влаштували теракт у Крокусі.