Почему Путин проигнорировал предупреждения США о теракте: NYT назвала причину

В российской ФСБ заявили, что предупреждения США не носили конкретного характера.

Спецслужбы США заранее предупредили российское правительство о готовящемся под Москвой теракте. Но полученная информация от американских спецслужб не была воспринята в Кремле всерьез.

К предупреждениям у российского диктатора отнеслись спустя рукава из-за того, что американцы не сообщили никакой конкретики. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В российской ФСБ заявили, что предупреждения США не носили конкретного характера. При этом издание отмечает, что Америка не поделилась конкретными данными с Москвой из-за опасений за свои методы разведки.

Теракт произошел 15 дней спустя — в концертом зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. В статье NYT утверждается, что накануне трагедии слухи о возможном теракте дошли даже до сотрудников РЦ. Об этом рассказал сотрудник гардероба. Персонал даже проинструктировали, что делать в случае нападения.

Параллельно в докладах внутренней российской разведки конкретно говорилось о возросшей вероятности нападения в РФ этнических таджиков, связанных с ИГИЛ-К.

В предупреждении от американцев также говорилось, что теракт готовит именно ответвление Исламского государства, известное как ИГИЛ-К, за которым несколько месяцев следила американская разведка.

Через них удалось получить "довольно конкретную информацию" о подготовке теракта в Москве.

NYT пишет, что 7 марта, на следующий день после того, как ЦРУ направила РФ частное предупреждение, ФСБ объявила, что убила двух казахов к юго-западу от Москвы. Якобы тем самым, сорвав заговор ИГИЛ-К с целью атаковать синагогу в столице. Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям.

Однако через несколько дней российский президент Владимир Путин пренебрежительно отнесся к этим предупреждениям. Глава Кремля назвал их "откровенным шантажом" и попытками "запугать и дестабилизировать общество".

В NYT пришли к выводу, что факторы, стоящие за неспособностью предотвратить теракт, включают недоверие к внешней разведке, сосредоточенность на Украине и отвлекающие политические репрессии внутри страны.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Украины Буданов рассказал, почему спецслужбы РФ допустили теракт в "Крокусе".