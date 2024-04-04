"Слушайте Китай": Лавров назвал "самый подходящий" план прекращения войны и заочно нахамил Зеленскому

Этот план обнародовали еще в прошлом году

Предложенный Китаем план по прекращению войны в Украине является "наиболее четкий и разумный". Он выстроен в логике "от общего к частному".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишут российские СМИ. По его словам, для РФ самое принципиальное, что китайский план "исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить".

"Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай. 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников", — сказал Лавров.

Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам без выхода на границы Украины 1991 года. Лавров заявил, что после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года вести переговоры с украинским руководством "бессмысленно".

"Мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров назвал условие, при котором Москва пойдет на обсуждение "гарантий безопасности для Украины". По его словам, это должен быть "диалог на равных условиях".

"Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", — заявил Лавров.

Как известно, 24 февраля 2023 года МИД Китая представил свой "мирный план", в котором перечислил идеи по прекращению войны в Украине. Китайская позиция была изложена в 12 отдельных пунктах, которые включают, в частности, обеспечение уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета "холодной войны", прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение защиты гражданского и военнопленных, снижение стратегических опасностей и другие.

Напомним, спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов посодействовать мирным переговорам между Украиной и Россией. Но это, по его словам, возможно только "своим способом".