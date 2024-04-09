В США ответили России на обвинения в спонсировании терроризма: что сказали в Белом доме (видео)

В Белом Доме опровергли слова России

В США отреагировали на обвинения СК России в спонсировании терроризма. Белый дом назвал такие высказывания "нонсенсом".

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Речь идет, в том числе, и о нефтегазовой компании Burisma Group, в которой работал сын американского президента Джо Байдена.

"Это нонсенс, заявления о финансировании терроризма в России чиновниками США", — сказал Джейк Салливан.

Напомним, что Следственный комитет РФ 9 апреля опубликовал видео, в котором публично обвинил нефтегазовый холдинг Burisma, который работает в Украине, в якобы финансировании терроризма в России. Помимо США в финансировании обвинили и страны НАТО, но там пока никак не прокомментировали это заявление.

В РФ считают, что деньги, которые поступали через коммерческие организации, в том числе и через Burisma Group, якобы использовались для террористических актов в России и не только. Целью было "устранить видных политических и общественных деятелей", а также "нанести экономический ущерб".

Что касается сына президента США, то Хантер Байден входил в совет директоров Burisma Group в период с 2014 по 2019 годы. Как отмечают его адвокаты, за это время он не получил никакой прибыли от компании.

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