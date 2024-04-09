У Білому Домі спростували слова Росії

У США відреагували на звинувачення СК Росії у спонсоруванні тероризму. Білий дім назвав такі висловлювання "нонсенсом".

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Йдеться, зокрема, про нафтогазову компанію Burisma Group, в якій працював син американського президента Джо Байдена.

"Це нонсенс, заяви про фінансування тероризму в Росії чиновниками США", — сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ 9 квітня опублікував відео, в якому публічно звинуватив нафтогазовий холдинг Burisma, який працює в Україні, у фінансуванні тероризму в Росії. Крім США, у фінансуванні звинуватили і країни НАТО, але там поки що ніяк не прокоментували цю заяву.

У РФ вважають, що гроші, які надходили через комерційні організації, зокрема й через Burisma Group, нібито використовувалися для терористичних актів у Росії та не тільки. Метою було "усунути відомих політичних та громадських діячів", а також "завдати економічних збитків".

Щодо сина президента США, то Хантер Байден входив до ради директорів Burisma Group у період з 2014 по 2019 роки. Як зазначають його адвокати, за цей час він не отримав жодного прибутку від компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Індія фінансує Росію. Країна придбає два військові кораблі, незважаючи на санкції проти агресора.