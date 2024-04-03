А Франция знает? Захарова уже посчитала, сколько войск Макрон направит в Украину

В сети "весело" отреагировали на это заявление

Российское Министерство иностранных дел снова "пугает" отправкой французских солдат в Украину. Якобы в ближайшее время около 1500 военных может привести к боевой готовности.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут РосСМИ. По ее словам, якобы "командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью около 1500 человек для отправки в Украину".

"Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", — сказала Захарова.

Французский иностранный легион – что это такое

Легион был создан в 1831 году по указу короля Луи Филиппа I для участия в боевых действиях исключительно за пределами Франции. В 2000-х годах численность Легиона составила около 9000 тысяч человек. По состоянию на февраль 2022 в Легионе служило 710 украинцев. На сегодняшний день Легион возглавил боевой бригадный генерал Кирилл Ющенко. Он украинец.

Родился 23 ноября 1967 года. В 1989 году поступил в Специальную военную школу Сен-Сир, которую окончил в 1992 году. Участвовал в операциях в Боснии, Джибуте. Провел две операции как руководитель Центральноафриканской Республики во время операции BOALI (2007-2008), затем в Афганистане, в районе Суроби (2009-2010). Потом были Чад, Мали, Буркина-Фас.

Реакция украинцев на очередной бред РФ

Украинцы уже успели отреагировать на заявление Захаровой. Они написали свое мнение относительно отправки французского иностранного легиона в Украину.

"Накурилась" — пишут в комментариях под сообщением.

"Энтеросгель ей нужно выпить и прокопаться заодно", — добавляют украинцы.

"А Франция об этом знает?", — спрашивают пользователи.

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон, рассматривающий введение французских войск в Украину, ответил на опасения США, что это может вовлечь западные страны в конфликт с Россией. Он заявил, что помощь США и НАТО не потребуется, даже если по французским войскам в Украине РФ нанесет удар.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце февраля Макрон на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины заявил, что нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине.

В марте Макрон неоднократно отмечал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ. Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в ракурсе поддержки Украины.

Также Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину.