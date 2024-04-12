Нельзя дать победить России: премьер Франции настаивает на активной поддержке Украины

Франция уже предоставила Украине военную помощь на семь миллиардов евро

Нельзя разрешить российскому террористическому режиму выиграть войну в Украине, поскольку страны Европейского Союза станут следующими жертвами диктатора Владимира Путина. Поэтому Франция, ЕС и НАТО сейчас делают все возможное, чтобы помочь Украине отразить агрессию террористов, однако нужно помогать активнее.

Об этом сказал премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу CBC. Он заверил, что война действительно недалеко от Евросоюза и добавил, что Франция будет помогать Украине, поскольку победа России означает войну в Европе.

"Мы видим постепенное возвращение войны на европейский континент. Два года назад, когда началось полномасштабное вторжение России, многие считали, что Украина не сможет сопротивляться агрессору. Однако в течение двух лет мы видим сопротивление украинцев, они очень смелые. В значительной степени это стало возможным благодаря поддержке Украины со стороны ЕС", – отметил он.

Атталь напомнил, что Франция передала Украине военную помощь в общей сложности на 7 миллиардов евро, вместе с долгосрочными заказами, и пообещал, что Париж и дальше будет помогать Киеву. В Евросоюзе тоже понимают сложность и угрозу ситуации. Российская экономика полностью направлена на войну, поэтому сильнейшие экономики ЕС и НАТО должны поддерживать Украину.

"Нам следует делать намного больше. Недавно у нас была очень важная встреча с лидерами многих стран мира, в которой приняла участие Канада. Июльский саммит НАТО в Вашингтоне также будет очень важным для продолжения нашей поддержки Украины. России нельзя позволить выиграть эту войну", – подытожил он.

Напомним, что в США бывший глава разведки времен Трампа Дэн Коутс написал обширную статью для NYT. В ней он отметил, что США должны предоставить Украине помощь и сделать это как можно скорее. Сейчас не время для любых политических игр, поскольку цена для Соединенных Штатов может оказаться сверхвысокой, а предоставить Украине помощь – самый дешевый вариант ослабить россиян.

Между тем, разочарование администрацией президента США Джозефа Байдена активно растет как среди республиканцев в Конгрессе США, так и среди союзников в Европе – из-за задержки предоставления финансирования Украине в ее войне против российских террористов. На Западе растут сильные опасения, что на фоне полной беспомощности Белого дома и бездействия Конгресса российские террористы могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.