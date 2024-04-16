Уже рухнул шпиль: в Копенгагене горит старейшая фондовая биржа в мире (фото, видео)

Причины возгорания пока неизвестны

Во вторник, 16 апреля, в Копенгагене загорелась старейшая в мире 400-летняя фондовая биржа Берсен. Это одно из самых известных зданий датской столицы.

В результате обрушился знаменитый шпиль, сделанный в форме скрученных хвостов драконов. О подробностях произошедшего сообщает Reuters.

В сети появились фото и видео чрезвычайного происшествия

Издание отмечает, что в последнее время биржа находилась на реконструкции. Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

В ней больше не размещается датская фондовая биржа, но она служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.

"Нас встречает ужасное зрелище. Биржа в огне", — написала Торговая палата в сети X.

Полиция Копенгагена попросила людей избегать поездок во внутренней части города.

По сообщениям местных СМИ, люди выносят из здания большие картины, чтобы спасти их от пламени.

Справка

Фондовая биржа Берсен — одно из старейших зданий, расположенное в самом центре Копенгагена. Его строительство завершили в 1625 году. Фондовая биржа была возведена по приказу Кристиана IV, а ее главной особенностью был 56-метровый шпиль.

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