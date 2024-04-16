Вже обвалився шпиль: у Копенгагені горить найстаріша фондова біржа у світі (фото, відео)
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Причини займання поки невідомі
У вівторок, 16 квітня, у Копенгагені спалахнула найстаріша у світі 400-річна фондова біржа Берсен. Це одна з найвідоміших будівель данської столиці.
В результаті обрушився знаменитий шпиль, зроблений у формі скручених хвостів драконів. Про подробиці події повідомляє Reuters.
У мережі вже з'явилися фото та відео надзвичайної події.
Видання зазначає, що останнім часом біржа перебувала на реконструкції. Причини займання поки що невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.
У ній більше не розміщується датська фондова біржа, але вона є штаб-квартирою Датської торгової палати.
"Нас зустрічає жахливе видовище. Біржа у вогні ", — написала Торгова палата у мережі X.
Поліція Копенгагена попросила людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, люди виносять із будівлі великі картини, щоб урятувати їх від полум’я.
Довідка
Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.
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