Вже обвалився шпиль: у Копенгагені горить найстаріша фондова біржа у світі (фото, відео)

Причини займання поки невідомі

У вівторок, 16 квітня, у Копенгагені спалахнула найстаріша у світі 400-річна фондова біржа Берсен. Це одна з найвідоміших будівель данської столиці.

В результаті обрушився знаменитий шпиль, зроблений у формі скручених хвостів драконів. Про подробиці події повідомляє Reuters.

У мережі вже з'явилися фото та відео надзвичайної події.

Видання зазначає, що останнім часом біржа перебувала на реконструкції. Причини займання поки що невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.

У ній більше не розміщується датська фондова біржа, але вона є штаб-квартирою Датської торгової палати.

"Нас зустрічає жахливе видовище. Біржа у вогні ", — написала Торгова палата у мережі X.

Поліція Копенгагена попросила людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, люди виносять із будівлі великі картини, щоб урятувати їх від полум’я.

Довідка

Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.

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