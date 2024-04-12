Нидерланды окажут Украине дополнительную помощь: речь идет о немалой сумме

Хотя действующее правительство скоро уходит в отставку, оно позаботилось о продлении помощи

Нидерланды приняли решение выделить на помощь Украине в 2024 году дополнительные 400 миллионов евро. Они не будут учтены в уже заложенные в бюджет страны деньги на помощь Киеву – это почти два миллиарда евро.

Об этом сообщает нидерландский информационный портал RTL News. Отмечается, что и в следующем году Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

Дело в том, что действующее правительство скоро уходит в отставку. Однако в весеннем меморандуме оно предусмотрело на 2025 год еще 1,5 млрд евро поддержки для Украины – главными направлениями станут в первую очередь военная поддержка, а также реабилитация раненых военных ВСУ и восстановление разрушенного российскими террористами.

Напомним, что недавно Нидерланды подтвердили, что Украина может получить самолеты F-16 от страны уже в этом году. Ожидается поставка 20 американских истребителей.

Кроме того, в прошлом месяце королева Нидерландов Максима встретилась с ранеными украинскими воинами, восстанавливающими свои силы. А до этого король Нидерландов Виллем-Александр посетил обучение украинских бойцов в лагере в Англии.

Также известно, что в подписанном недавно двустороннем договоре безопасности между Украиной и Нидерландами "сильнейший блок" посвящен ответственности России. В нем также говорится о спецтрибунале для РФ в Гааге.