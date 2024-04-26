Слідом за TikTok? Ще одна велика китайська компанія може вилетіти з американського ринку

DJI домінує у продажу дронів правоохоронним органам та екстреним службам США, не кажучи вже про цивільні ринки, які переповнені їхніми безпілотниками

В США розглядають можливість заборонити на території Сполучених Штатів чергову китайську компанію. На цей раз під приціл потрапив продаж безпілотників, які виробляє китайська компанія DJI. Компанію, яка зараз домінує на ринку комерційних дронів, визначили, як загрозу національній безпеці США; Конгрес почав розглядати документ щодо заборони безпілотників від DJI.

Про це повідомляє The New York Times. Видання зазначає, що DJI, скоріше за все, розгорне потужну лобістську кампанію зі зриву розгляду законопроєкту, оскільки компанії є, що втрачати на американському ринку.

Зокрема, DJI домінує у продажу дронів правоохоронним органам та екстреним службам США, не кажучи вже про цивільні ринки, які переповнені їхніми безпілотниками. Також вироби DJI, безпілотники типу Mavic, широко використовуються у війні України з російськими терористами – попри те, що ці дрони не задумувалися, як військові засоби.

Парадокс полягає в тому, що DJI входить до списку військових компаній Міністерства оборони Китаю, чию продукцію буде заборонено купувати Армії США. Це передбачає проєкт оборонного бюджету на 2024 рік. Скоріше за все, заборону розширять на інші федеральні агентства та програми. Американські експерти вважають, що Китай потенційно може використовувати уразливості у додатку, який керує дроном, що дозволить отримати доступ до великої кількості інформації конфіденціального характеру.

Законопроєкт Конгресу може вбити більшу частину комерційного бізнесу DJI у США, тому немає нічого дивного в тому, що виробник розгорнув потужну кампанію лобіювання. Уряду Сполучених Штатів намагаються довести, що вони не мають чого боятися – проте документ все одно має сильну двопартійну підтримку.

"DJI представляє неприйнятний ризик для національної безпеки, і вже давно пора вивозити з Америки безпілотники, виготовлені комуністичним Китаєм… Будь-яка спроба стверджувати протилежне є прямим результатом лобістських зусиль DJI", — сказала 25 квітня одна з авторів законопроєкту, конгресвумен від Республіканської партії Еліза Стефанік.

Оскільки документ отримав підтримку Комітету з енергетики та торгівлі Палати представників у березні, не виключається, що Палата розгляне його проотягом наступних двох місяців. А потім, припускає видання, документ знайде прихильників у Сенаті.

Тим часом американські військові БПЛА показали свою ненадійність на полі бою, а їхні виробники визнають, що не думали про те, що в Україні розпочнеться радіоелектронна боротьба. Водночас українці змогли знайти спосіб не залишитися без "пташок" завдяки допомозі Китаю – і велику роль тут зіграла саме компанія DJI.