Почти 20 машин в ловушке, много жертв: в Китае рухнула автомобильная трасса (видео)

Рухнул участок дороги длиной больше 17 метров

После сильных дождей на юге Китая в ночь на среду, 1 мая, обрушился участок шоссе. Как минимум 19 людей погибло, еще 30 пострадали и доставлены в больницу.

Как сообщила государственная телекомпания CCTV, чью информацию передает Associated Press, обрушился участок дороги длиной 17,9 метра. Инцидент произошел около 2 часов ночи.

"Синьхуа Новости" уточняет, что обвал случился на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" /Мэйчжоу-Дабу/, расположенном в провинции Гуандун /Южный Китай/. 18 автомобилей оказались в ловушке.

После обрушения автодорога перекрыта, продолжаются спасательные работы. Причины происшествия устанавливают соответствующие органы.

Как сообщал "Телеграф", в Перу автобус, направлявшийся из города Селедин, упал в ущелье. В результате происшествия погибли 25 человек и еще 13 получили ранения. Автобус оказался в реке Сендамаль. Следовательно, есть вероятность, что несколько пассажиров были унесены потоком.

Напомним, ранее в Италии автобус с пассажирами слетел с эстакады. Среди погибших были и украинцы.