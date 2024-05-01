В парламенте Грузии произошла драка, а люди снова собираются на протесты против "российского закона" (видео)

Страсти накаляются

В Грузии продолжаются протесты против скандального закона об иностранных агентах, который является копией российского. 1 мая парламент страны планирует рассмотреть его во втором чтении, противники закона уже объявили, что готовы продолжать протесты а в самом парламенте произошла драка.

Видео из зала парламента опубликовала депутат оппозиционной партии LELO Салиме Самадашвили. Там происходит настоящий хаос.

Накануне на проспекте Руставели в Тбилиси произошел масштабный митинг против скандального закона. Протестующие пытались заблокировать выходы из парламента, против них применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Несмотря на это демонстранты разошлись только к четырем утра.

По данным МВД Грузии задержано 63 участников митинга. Во время разгона акции у здания грузинского парламента пострадали шестеро полицейских.

Кроме того, в МВД Грузии сообщили, что глава оппозиционной партии "Национального движения" Леван Хабеишвили получил телесные повреждения. По их версии, он ворвался в оцепление полиции, чтобы помешать действиям правоохранителей. Однако по его словам, во время избиения "говорили, что у тебя длинный язык и, что я критикую правительство".

1 мая к протестам в Тбилиси присоединяются жители разных регионов Грузии. Видео публикует Telegram-канал Tbilisi Life. Акция протеста у парламента Грузии назначена на 17:00.

Стоит отметить, что скандальный законопроект пытаются принять уже во второй раз. В марте 2023 года его пришлось отозвать из-за массовых протестов граждан. Нынешняя версия закона практически в точности повторяет прежний, но на сей раз формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "проводящая интересы иностранной силы организация".

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как организации, отстаивающие интересы иностранной силы. Правительство Грузии отмечает, что закон является смягченной версией американского закона о регистрации иностранных агентов, а его принятие должно повысить качество информированности общества".

Напомним, протесты в Грузии возобновились 9 апреля. Они начались после того, как глава "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что документ будет вынесен на голосование во второй раз. С тех пор в Тбилиси регулярно проходят акции с требованием отзыва инициативы. К примеру, вечером 28 апреля в Тбилиси многотысячные массы людей в очередной раз вышли на митинги.