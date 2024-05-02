В Грузии продолжаются протесты против "российского закона": начались стычки с силовиками, есть пострадавшие (фото, видео)

Из-за действий силовиков среди протестующих уже много пострадавших

В Тбилиси массовые протесты из-за принятия грузинским парламентом во втором чтении копии российского закона об "иностранных агентах" переросли в стычки с представителями силовых структур. Митингующие оцепили и пытаются взять штурмом парламент после того, как силовики попытались разогнать митинг с использованием силы.

Об этом сообщает издание "Новости — Грузия". В центре города митингующие смогли возвести баррикады, а движение по центральным улицам сейчас заблокировано из-за акции протеста водителей.

В здании парламента в это время силовики объявили "красный уровень опасности". Здание должны покинуть все, чье присутствие не необходимо – список необходимых людей утверждает глава аппарата парламента.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что протестующие якобы используют слезоточивый и удушающий газ неизвестного происхождения. В МВД угрожают, что "мы обязательно этим заинтересуемся и узнаем, как это попало на акцию".

При этом провластные силовики активно врут, что якобы не используют против митингующих резиновые пули. А вот очевидцы говорят обратное – полиция без разбора стреляет в протестующих резиновыми пулями; больше, есть уже раненые этими пулями, в том числе тяжело. Также есть пострадавшие от использования полицией резиновых дубинок, водометов, слезоточивого газа и других специальных средств.

"Я хочу обратиться, некоторые вещи не нужны, отойдите от дверей парламента, сейчас там больше (внутри) ничего не происходит… Эта дверь ничего не решит, кроме выброса газа и насилия, которое нам не нужно провоцировать…", – прокомментировала стычки президент Грузии Соломе Зурабишвили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвил обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону после протестов на улицах.

Протесты против закона, принятого пророссийскими грузинскими властями, вспыхивают уже не впервые. Так, вечером 28 апреля многотысячные массы людей снова вышли на митинги в центр столицы страны, Тбилиси. Люди протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об "иноагентах" и представляет угрозу для западного курса Грузии.