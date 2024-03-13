Имеет 117-метровый размах крыльев: самый большой в мире самолет совершил исторический полет (видео)

Его конструкция поражает, хотя и довольно странная

Самолет Roc от компании Stratolaunch совершил исторический полет. Отметим, что особенностями этого воздушного транспортного средства является то, что у него огромное крыло длиной в 117 метров, которое объединяет два самолета. Он был создан для запуска ракет.

По информации IflScience, недавно Roc совершил исторический полет. Отмечается, что этот самолет весит 227 тонн в пустом состоянии и 590 тонн — в груженом. Он оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056, что позволяет ему поднимать в небо грузы огромного веса.

Почему этот полет исторический

Так, самолет Roc впервые совершил полет с полезной нагрузкой на гиперзвуковой скорости. Полет состоялся над Тихим океаном, где был выпущен космический аппарат "Талон-А", являющийся миниатюрной версией космического челнока. После отделения, Talon-A активировал свои двигатели и совершил исторический полет.

Компания Stratolaunch была достаточно сдержанной относительно деталей полета, но утверждает, что он был успешным, и утверждает, что аэрокосмический аппарат TA-1 почти достиг гиперзвуковой скорости в 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука. Отмечается, что этот аппарат собрал большое количество ценных данных. После этого испытания Stratolaunch планирует совершить первый полет следующего поколения аппарата – TA-2 – уже в этом году.

Добавим, Stratolaunch, основанная в 2011 году для создания гигантского самолета-носителя для запуска ракет, прошла длительный путь разработки. Компания финансировалась основателем Microsoft и энтузиастом авиации Полом Алленом, вложившим значительные средства в проект. Со временем размах крыльев самолета увеличился до 117 метров, что почти вдвое больше, чем у Boeing 747.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Турции впервые полетел "стелс". Этот беспилотник построен по схеме "летающее крыло" и может поднимать 1200 кг вооружения.