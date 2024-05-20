В Ірані назвали офіційну причину катастрофи, у якій загинув президент Раїсі

Про це попереджали раніше

Стала відома офіційна причина аварії вертольота, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі, загибель якого підтвердили 20 травня. Авіатроща сталась через технічну несправність.

На борту вертольота знаходилися президент, міністр іноземних справ країни й ще декілька людей. Про це пише іранське інформаційне агентство IRNA.

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії вертольота, що стався через технічну несправність при поверненні з Ходи", ― йдеться у повідомленні.

Вертоліт, на якому перебував президент Ірану, не призначений для польотів в складних погодних умовах. Йдеться про гелікоптер Bell 212, який випустили ще у 1990-х роках. Варто зазначити, що Іран знаходиться під санкціями, тому виникають запитання стосовно технічної справності.

Нагадаємо, увечері 19 травня вертоліт, на борту якого знаходились президент Ібрахім Раїсі, голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, перестав подавати сигнал у горах. Розпочалась пошукова операція. Туреччина допомагала Ірану, відправивши свої безпілотники.

До пошукової операції залучили 73 рятувальні групи. Під час її проведення з’явились перші повідомлення про те, що в авіатрощі ніхто не вижив. Пізніше загибель президента Ірану офіційно підтвердили. У країні оголосили траур.

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