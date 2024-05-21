Шоу "TUCKER" показывают в эфире телеканала "Россия 24"

Американский журналист Такер Карлсон начал вести свою программу на российском телевидении. Шоу "TUCKER" показывают в эфире телеканала "Россия 24" по выходным.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что шоу является общим проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "Россия 24"

Первый выпуск программы посвящен клещам и болезни Лайма, которую они передают. В течение эфира Карлсон общается с экспертом о проблеме распространения этого заболевания.

Анализируя деятельность и речи Карлсона, появление соответствующих пророссийских шоу не удивительно. Ведь он еще в 2022 году распространял тезисы о "войне Америки с Россией в Украине" и "один народ".

В то же время, заметим, что еще в ноябре 2023 года Карлсон опровергал слухи о создании совместного шоу с каналом "Россия 24".

Напомним, что в начале года Такер взял интервью у российского диктора Путина, после которого начал расхваливать Москву. Позже американский журналист общался с Павлом Дуровым, создавшим VK и Telegram. Также и путинский философ Дугин дал интервью Карлсону.

Ранее "Телеграф" писал, что социолог объяснил, зачем Кремлю слухи о смерти диктатора.