Все, как в домах престарелых, но только для молодежи: в Китае набирает популярность новый вид отдыха

На таких базах отдыхают люди 20-30-летнего возраста

В Китае большую популярность набирают специфические базы отдыха. А точнее "Дома престарелых" для молодежи.

Об этом пишет South China Morning Post. Отмечается, что в этих заведениях посетителей ожидает самый привлекательный пенсионерский отдых.

Там люди могут не только отдохнуть, но и порыбачить, помедитировать, пообщаться со своими сверстниками, сходить в кафе или караоке-клуб. Также среди развлечений есть посещение фермы и работа на ней.

В основу таких учреждений легли две философии: американское движение F.I.R.E., направленное на финансовую независимость и ранний выход на пенсию, а также китайский Tǎng Ping, пропагандирующий отказ от достижения и переработки.

Такой отдых пользуется большим спросом среди людей от 20 до 30 лет. Туда они приходят, чтобы отдохнуть от суеты, стресса и дедлайнов. Эта пауза в повседневной жизни позволяет восстановить силы.

Популярность такого отдыха объясняется тенденциями современного китайского общества. Людям необходимо найти баланс между работой и личной жизнью. А также противопоставить что-либо корпоративной культуре, которая требует от людей чрезвычайной приверженности делу, трудоголизму и отказу от собственных интересов.

Заметим, что "Дома престарелых" для молодежи не уникальны для городов первого уровня, их можно найти в таких различных провинциях, как Юньнань и Шаньдун, в юго-западном и восточном Китае соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае ответили на призыв присоединиться к саммиту мира в Швейцарии.