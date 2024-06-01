Все, як у будинках для людей похилого віку, але тільки для молоді: у Китаї набирає популярності новий вид відпочинку

На таких базах відпочивають люди 20-30-річного віку

У Китаї великої популярності набирають специфічні бази відпочинку. А точніше "Будинки для людей похилого віку" для молоді.

Про це пише South China Morning Post. Зазначається, що у цих закладах на відвідувачів очікує найпривабливіший пенсіонерський відпочинок.

Там люди можуть не тільки відпочити, а й порибалити, помедитувати, поспілкуватися зі своїми однолітками, сходити в кафе чи караоке-клуб. Також серед розваг є ще відвідування ферми та робота на ній.

В основу таких установ лягли дві філософії: американський рух F.I.R.E., спрямований на фінансову незалежність і ранній вихід на пенсію, а також китайський Tǎng Ping, що пропагує відмову від над досягнення та переробітку.

Такий відпочинок має великий попит серед людей від 20 до 30 років. Туди вони приходять, щоб відпочити від метушні, стресу та дедлайнів. Ця пауза в повсякденному житті дає змогу відновити сили.

Популярність такого відпочинку пояснюється тенденціями сучасного китайського суспільства. Людям необхідно знайти баланс між роботою та особистим життям. А також протиставити щось корпоративній культурі, яка вимагає від людей надзвичайної прихильності справи, трудоголізму та відмові від власних інтересів.

Зауважимо, що "Будинки для людей похилого віку" для молоді не є унікальними для міст першого рівня, їх можна знайти в таких різних провінціях, як Юньнань і Шаньдун, у південно-західному та східному Китаї відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, що у Китаї відповіли на заклик приєднатися до саміту миру у Швейцарії.