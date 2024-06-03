Впервые в истории: президентом Мексики стала женщина, какова ее позиция по Украине

Страну впервые возглавит женщина

С большим перевесом голосов, согласно предварительным официальным результатам, новым президентом Мексики стала Клаудия Шейнбаум. Страну впервые возглавит женщина.

Кандидат от правящей партии набрал около 58-60% голосов. Об этом сообщает AFP News Agency.

Основной соперницей Шейнбаум на выборах была Ксочитль Гальвес — бывший сенатор и представительница оппозиционной правоцентристской коалиции "Сила и сердце за Мексику". Шейнбаум значительно опередила ее в гонке. Хочитль Гальвес набрала всего 29%.

Reuters пишет, что предвыборная гонка в стране сопровождалась высоким уровнем насилия. За всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности. При этом каждый из кандидатов в президенты обещал мексиканцам снизить уровень преступности в стране.

По данным DW, карьера Шейнбаум во многом связана с уходящего с поста президентом. На протяжении многих лет она поддерживала своего ментора. В связи с этим критики сомневаются в самостоятельности Шейнбаум как политического игрока.

Стоит отметить, что сначала пока еще действующий президент Мексики Лопес Обрадор стремился сохранить нейтралитет своей страны в вопросе войны России против Украины. Он также критиковал военную помощь Киеву со стороны Запада. Однажды Лопес Обрадор предложил провести мирные переговоры для прекращения российско-украинского конфликта. Однако в конце 2023 года глава МИД Мексики заявила, что страна осуждает российскую агрессию против Украины и уважает территориальную целостность нашего государства.

В связи с тем, что Клаудия Шейнбаум является единомышленницей Лопеса Обрадора, есть надежды, что Мексика продолжит курс поддержки Украины.

Что известно о Клаудии Шейнбаум

Клаудии Шейнбаум 61 год. Родилась политик в 1962 году в Мехико. Выросла она в еврейской семье. Клаудии Шейнбаум одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В начале 2000-х годов была секретарем по вопросам окружающей среды Мехико в кабинете правительства, которое возглавлял нынешний президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В 2018 году Шейнбаум была избрана на пост мэра Мехико.

Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который после двух сроков больше не мог баллотироваться на этот пост.

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