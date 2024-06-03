Вперше в історії: президентом Мексики стала жінка, якою є її позиція щодо України

Країну вперше очолить жінка

З великою перевагою голосів, за попередніми офіційними результатами, новим президентом Мексики стала Клаудія Шейнбаум. Країну вперше очолить жінка.

Кандидат від правлячої партії набрав близько 58–60% голосів. Про це повідомляє AFP News Agency.

Основною суперницею Шейнбаум на виборах була Ксочітль Гальвес — колишній сенатор та представниця опозиційної правоцентристської коаліції "Сила та серце за Мексику". Шейнбаум значно випередила її у гонці. Хочіль Гальвес набрала лише 29%.

Reuters пише, що передвиборчі перегони в країні супроводжувалися високим рівнем насильства. За всю електоральну кампанію вбито щонайменше 37 кандидатів на різні посади. При цьому кожен із кандидатів у президенти обіцяв мексиканцям знизити рівень злочинності в країні.

За даними DW, кар’єра Шейнбаум багато в чому пов’язана з президентом, що йде з посади. Упродовж багатьох років вона підтримувала свого ментора. У зв’язку з цим критики сумніваються у самостійності Шейнбаума як політичного гравця.

Варто зазначити, спочатку поки що чинний президент Мексики Лопес Обрадор прагнув зберегти нейтралітет своєї країни у питанні війни Росії проти України. Він також критикував військову допомогу Києву із боку Заходу. Якось Лопес Обрадор запропонував провести мирні переговори для припинення російсько-українського конфлікту. Однак наприкінці 2023 року глава МЗС Мексики заявила, що країна засуджує російську агресію проти України та поважає територіальну цілісність нашої держави.

У зв’язку з тим, що Клаудія Шейнбаум є однодумцем Лопеса Обрадора, є сподівання, що Мексика продовжить курс підтримки України.

Що відомо про Клаудію Шейнбаум

Клаудії Шейнбаум 61 рік. Народилася політик у 1962 році в Мехіко. Зросла вона у єврейській родині. Клаудії Шейнбаум одна з колективних лауреатів Нобелівської премії миру 2007 року як член Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. На початку 2000-х років була секретарем з питань довкілля Мехіко у кабінеті уряду, який очолював нинішній президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор. У 2018 році Шейнбаум була обрана на посаду мера Мехіко.

Шейнбаум представляє партію Рух національного відродження чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який після двох термінів більше не міг балотуватися на цю посаду.

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