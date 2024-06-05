"Троллинг века": в сети насмехаются над Лавровым из-за его нового ордена из Африки

В сети уже потешаются

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Буркина-Фасо был награжден местной государственной наградой. Так совпало, что её название совпадает с его широко известным прозвищем.

Так, по данным РосСМИ, награду Лавров получил из рук временного президента Ибрагима Траоре. Ею является высшая государственная награда Буркина-Фасо под названием "Орден Жеребца". Такой награду могут получить граждане республики и иностранцы за заслуги перед нацией.

Важно отметить, министра иностранных дел России Сергея Лаврова часто называют грустной (печальной лошадью). Это прозвище связанно с его внешностью. Поговаривают, что изначально так Лаврова стали называть его коллеги дипломаты. Так или иначе прозвище получило широкую известность и используется многими, например, в сети для обозначения или высмеивания Лаврова.

К слову, то, как совпало название награды с прозвищем Лаврова уже подметили в сети. Это стало еще одним поводом для насмешек над министром страны-агрессора:

Напомним, ранее сеть ухахатывалась над Лавровым, когда он попивал кофе с дымком в Эфиопии.