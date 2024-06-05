"Тролінг століття": у мережі насміхаються над Лавровим через його новий орден з Африки

У мережі вже потішаються

Главу МЗС РФ Сергія Лаврова під час візиту до Буркіна-Фасо було нагороджено місцевою державною нагородою. Так співпало, що її назва збігається з його відомим прізвиськом.

Так, за даними РосЗМІ, нагороду Лавров отримав із рук тимчасового президента Ібрагіма Траоре. Нею є найвища державна нагорода Буркіна-Фасо під назвою "Орден Жеребця". Таку нагороду можуть отримати громадяни республіки та іноземці за заслуги перед нацією.

Важливо відзначити, що міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова часто називають сумною конякою (рос.- грустная або печальная лошадь). Це прізвисько пов’язане з його зовнішністю. Подейкують, що спочатку так Лаврова почали називати його колеги дипломати. Так чи інакше прізвисько набуло широкої популярності і використовується багатьма, наприклад, у мережі для позначення або висміювання Лаврова.

До речі, те, як збіглася назва нагороди з прізвиськом Лаврова, вже помітили в мережі. Це стало ще одним приводом для глузування з міністра країни-агресора:

Нагадаємо, раніше мережа усміхалася над Лавровим, коли він попивав каву з серпанком в Ефіопії.