Лавров заговорил о переговорах: какое выдвинул условие

РФ просто игнорирует тот факт, что агрессором является именно она

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "остается открытой для переговоров" по прекращению войны против Украины. Представитель страны-агрессора подчеркнул, что РФ якобы заинтересована не в перемирии, а в мире.

"Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров", — цитируют слова Лаврова росСМИ.

Он добавил, что "необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии". Также Лавров, игнорируя тот факт, что агрессором является именно Россия, заявил, что противник (так он называет ВСУ, которые защищают свою страну от уничтожения Россией) использует перемирие для перевооружения.

"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения", — сказал он.

Напомним, на днях Reuters со ссылкой на четыре российских источника написал, что российский президент Владимир Путин якобы "готов остановить войну" против Украины. А также начать переговоры о прекращении огня, которые будут предусматривать сохранение нынешних линий фронта.

Однако вскоре пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в переговорах. В Кремле все еще считают необходимым продолжать пытаться достичь целей так называемой "СВО".

Также "Телеграф" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на заявления Путина о готовности к переговорам, в НАТО этого не видят. Все действия оккупационной армии говорят об обратном.