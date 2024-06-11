Никто не выжил: самолет с вице-президентом Малави на борту нашли
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На борту было 10 человек
После сообщения о пропаже самолета с радаров, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, появилась информации о гибели топ-чиновника. Правительство страны официально уведомило, что вице-президент и другие пассажиры погибли в результате авиакатастрофы.
Об этом пишет Tuko News и Sun. Так же отмечается, что воздушное судно вылетело из Лилонгве, столицы Малави, около 9 утра по местному времени (10:00 по Киеву) направлялось в город Мзузу.
После того как наземные службы не смогли связаться с самолетом, президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию. По данным СМИ, пропавший самолет обнаружили в лесу, а все находившиеся на борту были мертвы. Кроме вице-президента, на борту была также бывшая первая леди Шанил Дзимбири. Группа летела на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары, скончавшегося три дня назад.
Причины исчезновения самолета остаются неизвестными. Отмечается, что воздушное судно принадлежало военно-воздушным силам страны. Малавийская пресса отмечает, что в районе Мзузу 10 июня была ненастная погода. По неподтвержденным данным, местные жители сообщали о падении самолета.
Ранее "Телеграф" писал, что все пассажиры в результате падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. Тела погибших были направлены в Тебриз, поисковая операция была завершена.