Никто не выжил: самолет с вице-президентом Малави на борту нашли

На борту было 10 человек

После сообщения о пропаже самолета с радаров, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, появилась информации о гибели топ-чиновника. Правительство страны официально уведомило, что вице-президент и другие пассажиры погибли в результате авиакатастрофы.

Об этом пишет Tuko News и Sun. Так же отмечается, что воздушное судно вылетело из Лилонгве, столицы Малави, около 9 утра по местному времени (10:00 по Киеву) направлялось в город Мзузу.

После того как наземные службы не смогли связаться с самолетом, президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию. По данным СМИ, пропавший самолет обнаружили в лесу, а все находившиеся на борту были мертвы. Кроме вице-президента, на борту была также бывшая первая леди Шанил Дзимбири. Группа летела на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары, скончавшегося три дня назад.

Города Лилонгве и Мзузу на карте

Причины исчезновения самолета остаются неизвестными. Отмечается, что воздушное судно принадлежало военно-воздушным силам страны. Малавийская пресса отмечает, что в районе Мзузу 10 июня была ненастная погода. По неподтвержденным данным, местные жители сообщали о падении самолета.

Ранее "Телеграф" писал, что все пассажиры в результате падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. Тела погибших были направлены в Тебриз, поисковая операция была завершена.