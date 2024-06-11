Ніхто не вижив: літак із віцепрезидентом Малаві на борту знайшли

На борту було 10 людей

Після повідомлення про зникнення літака з радарів, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма та ще дев’ятеро людей, з’явилася інформація про загибель топчиновника. Уряд країни офіційно повідомив, що віцепрезидент та інші пасажири загинули внаслідок авіакатастрофи.

Про це пише Tuko News і Sun. Також зазначається, що повітряне судно вилетіло з Лілонгве, столиці Малаві, близько 9 ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом) прямувало до міста Мзузу.

Після того, як наземні служби не змогли зв’язатися з літаком, президент Малаві Лазарус Чаквера наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію. За даними ЗМІ, зниклий літак виявили в лісі, а всі, хто знаходився на борту, були мертві. Окрім віцепрезидента, на борту була також колишня перша леді Шаніл Дзімбірі. Група летіла на похорон колишнього міністра юстиції Ральфа Касамбари, який помер три дні тому.

Міста Лілонгве та Мзузу на карті

Причини зникнення літака залишаються невідомими. Зазначається, що повітряне судно належало військово-повітряним силам країни. Малавійська преса зазначає, що в районі Мзузу 10 червня була негода. За непідтвердженими даними, місцеві жителі повідомляли про падіння літака.

Раніше "Телеграф" писав, що всі пасажири внаслідок падіння вертольота президента Ірану Ібрагіма Раїсі загинули. Тіла загиблих були направлені в Тебріз, пошукову операцію було завершено.