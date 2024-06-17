В семье бывшей конкурентки Трампа произошло трагическое событие: известны подробности

Никки Хейли известна своей публичной поддержкой военной помощи Украине

Основная конкурентка Дональда Трампа по праймериз, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли сообщила о смерти своего отца. Причину она не назвала.

"Сегодня утром мне пришлось попрощаться с самым умным, милым, добрым и порядочным человеком, которого я когда-либо знала. У меня тяжело на сердце, зная, что его больше нет. Он учил своих детей важности веры, трудолюбия и благодати. Он был замечательным мужем на протяжении 64 лет, любящим дедушкой и прадедом, а также лучшим отцом для своих четверых детей. Он был таким благословением для всех нас", — написала она в Х в День отца (16 июня).

Известно, что в январе Хейли ненадолго приостановила свою кампанию, чтобы навестить отца в больнице в Южной Каролине. Тогда сообщалось, что у него обнаружили рак.

Хейли родилась в 1972 году в Южной Каролине. Ее родители, доктор Аджит Сингх Рандхава и Радж Каур Рандхава, иммигрировали из индийского округа Амритсар, штат Пенджаб. Отец Никки получил степень магистра биологии, а затем переехал в Канаду, чтобы получить докторскую степень в Университете Британской Колумбии. Мужчина преподавал биологию в Voorhees College. Семья Хейли сохранила индийские традиции — мать носила сари, а отец — тюрбан. В то же время, они стали настоящими американцами.

"Мои родители были более американцами, чем все, кого я знала", — говорила Хейли.

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