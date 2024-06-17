У родині колишньої конкурентки Трампа сталася трагічна подія: відомі подробиці

Ніккі Хейлі відома своєю публічною підтримкою військової допомоги Україні

Основна конкурентка Дональда Трампа з праймеріз, колишня губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі повідомила про смерть свого батька. Причини вона не назвала.

"Сьогодні вранці мені довелося попрощатися з найрозумнішою, наймилішою, найдобрішою і найпоряднішою людиною, яку я коли-небудь знала. У мене важко на серці, знаючи, що його більше немає. Він навчав своїх дітей важливості віри, працьовитості та благодаті. Він був чудовим чоловіком упродовж 64 років, люблячим дідусем і прадідом, а також найкращим батьком для своїх чотирьох дітей. Він був таким благословенням для всіх нас", — написала вона у Х у День батька (16 червня).

Відомо, що у січні Хейлі ненадовго призупинила свою кампанію, щоб відвідати батька у лікарні у Південній Кароліні. Тоді повідомлялося, що у нього виявили рак.

Хейлі народилася 1972 року в Південній Кароліні. Її батьки, доктор Аджит Сінгх Рандхава та Радж Каур Рандхава, іммігрували з індійського округу Амрітсар, штат Пенджаб. Батько Ніккі отримав ступінь магістра біології, а потім переїхав до Канади, щоб здобути докторський ступінь в Університеті Британської Колумбії. Чоловік викладав біологію у Voorhees College. Сім’я Хейлі зберегла індійські традиції – мати носила сарі, а батько – тюрбан. Водночас вони стали справжніми американцями.

"Мої батьки були більш американцями, ніж усі, кого я знала", — говорила Хейлі.

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