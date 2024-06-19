Отец восьми детей, потомок королевской семьи и "герой" роспропаганды. ТОП-10 фактов о Борисе Джонсоне

Перед тем как занять кресло премьера Джонсон был мэром Лондона, а до этого журналистом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон празднует 60 лет. Политик завоевал сердца миллионов украинцев своим отважным визитом в Киев во время военной опасности, его воспринимают как хорошего друга Украины, чья помощь поддержала в сложные времена.

У Джонсона яркая биография, "Телеграф" рассказывает о ней подробнее:

Факт 1. Потомок королевской семьи

Бабушка Бориса по линии отца, Ивонн Эйлин Уильямс, которую в семье называли "бабушка Баттер", была потомком принца Поля фон Вюртембергского. Немецкий принц был, в свою очередь, прямым потомком Георга II.

Семья Бориса Джонсона

Это означает, что Борис Джонсон является не только отдаленным родственником королевской семьи Британии, но и всех королевских семей Европы, включая шведскую и голландскую королевские семьи.

Факт 2. Был журналистом и мог приврать

До политической карьеры Джонсон являлся журналистом. Он начинал с должности корреспондента-стажера в газете The Times. Но там попал в свой первый публичный скандал — придумал цитату, чтобы украсить историю.

В конце 1980-х он являлся брюссельским корреспондентом Daily Telegraph, где анализировал деятельность Европейской комиссии. Недоброжелатели обвиняли Джонсона в том, что он искажал и сочинял факты, каждый раз выставляя Брюссель в плохом свете.

Вот цитаты из его статей, за которые его критиковали во время политической карьеры:

мусульманки в хиджабах "напоминают почтовые ящики",

Хиллари Клинтон выглядит как "медсестра-садистка в психушке".

Факт 3. Велосипедный мэр Лондона

Был мэром Лондона два срока подряд с 2008 по 2016 год. Он запустил прокат велосипедов в Лондоне, который стал известен как "Борисовые велосипеды" (Boris bikes).

Также сам передвигался по городу на велосипеде.

Факт 4. Стал героем роспропаганды

Москва в конце 2023 обвинила Джонсона в том, что он якобы приказал Владимиру Зеленскому не соглашаться на какие-либо мирные соглашения с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года. Мол, он вмешался и сорвал мирное соглашение.

Это якобы произошло в апреле 2022 во время визита Джонсона в Киев. В ответ Джонсон возразил заявления Кремля, назвав это чушью и российской пропагандой.

Факт 5. Вечный парень

В британских таблоидах Борис Джонсон упоминается как неверный муж, которого за супружеские измены постоянно выгоняла из дома экс-дружина Марина Вилер. Но Вилер — это вторая жена Джонсона, с которой он обручился сразу после развода со студенческой любовью Аллегри Мостин-Оуэн. Сейчас он женат в третий раз.

Марина Виллер

В браке с Вилером у супругов родилось четверо детей. В это время у Бориса встречались еще и другие романы, грязные подробности из которых обсуждали в желтой печати. Это четырехлетний роман с писательницей Петронеллой Ваятт. Второй раз Бориса выгнали за роман из Гелен Макинтайр, родившей от него дочь.

Гелен Макинтайр

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Брак распался в 2018 году из-за разоблачения романа с пиарщицей Кэрри Саймондс. Кэрри 36 лет, она младше Бориса на 28 лет.

Факт 6. Отец восьми детей

У Бориса Джонсона есть большая семья, его дети от нескольких браков учатся в престижных университетах и ведут активную жизнь.

31-летняя Лара работает журналисткой Vogue и Tatler, 29-летний Милло учится в Оксфордском университете, 27-летняя Кассия является писательницей. О 25-летнем Теодоре ничего неизвестно.

В мае 2021 года Борис Джонсон женился на Керри Саймондс, которая в апреле 2020 года родила ему сына Уилфреда, в декабре 2021 года — дочь Роми, в июле 2023 года — сына Фрэнка.

Факт 7. Прическа стала мемом

Борис Джонсон известен своей непослушной прической, ставшей предметом для шуток. Он заявлял, что его прическа является частью личности и что он не пытается изменить ее даже когда его критикуют.

Факт 8. Насмехался над Путиным на коне

В июне 2022 года Джонсон в качестве британского премьера посещал заседание Большой семерки. Это было в то время, когда российский диктатор Владимир Путин прибег к угрозам ядерного оружия.

Джонсон высмеял российского лидера за мачо-фотографии верхом на коне в полуголом виде. Он предложил коллегам за столом тоже снять одежду и показать Путину мышцы.

Факт 9. Поплатился должностью за вечеринки во время локдауна

В 2020 году во время жесткого локдауна, который он сам и ввел, глава британского правительства провел несколько вечеринок. За это на него обрушилась волна критики от общественности.

Факт 10. Популярный в Украине

В начале полномасштабного вторжения на улицах в центре Киева можно было увидеть изображение британского премьера на картинах

Борис Джонсон очень популярен в Украине за важную роль в поддержке во время российской агрессии. Он одним из первых посещал Украину во время полномасштабного вторжения.

В Киеве на выставках можно увидеть картины с Борисом Джонсоном, также ему посвящали песни.

Джонсон поддерживает Украину с февраля 2022 г. и неоднократно лично встречался с Зеленским. На вторую годовщину с начала полномасштабного вторжения Джонсон приехал в Киев. Он заявил, что Украина обязательно победит.