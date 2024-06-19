Батько восьми дітей, нащадок королівської сім’ї та "герой" роспропаганди. ТОП-10 фактів про Боріса Джонсона

Перед тим як зайняти крісло прем'єра Джонсон був мером Лондона, а до цього — журналістом

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон святкує 60 років. Політик завоював серця мільйонів українців своїм відважним візитом до Києва під час воєнної небезпеки, його сприймають як доброго друга України, чия допомога підтримала у складні часи.

Джонсон має яскраву біографію, "Телеграф" розповідає про неї детальніше:

Факт 1. Нащадок королівської сім’ї

Бабуся Боріса по батьковій лінії, Івонн Ейлін Вільямс, яку в сім’ї називали "бабуся Баттер", була нащадком принца Поля фон Вюртемберзького. Німецький принц був, своєю чергою, прямим нащадком Георга II.

Родина Боріса Джонсона

Це означає, що Боріс Джонсон є не лише віддаленим родичем королівської сім’ї Британії, але також усіх королівських родин Європи, включаючи шведську та голландську королівські родини.

Факт 2. Був журналістом та міг прибрехати

До політичної кар'єри Джонсон був журналістом. Він починав з посади кореспондента-стажера в газеті The Times. Але там втрапив у свій перший публічний скандал — вигадав цитату, щоб прикрасити історію.

Наприкінці 1980-х він був брюссельським кореспондентом Daily Telegraph, де аналізував діяльність Європейської комісії. Недоброзичливці звинувачували Джонсона в тому, що він спотворював і вигадував факти, щоразу виставляючи Брюссель у поганому світлі.

Ось цитати з його статей, за які його критикували під час політичної кар’єри:

мусульманки в хіджабах "нагадують поштові скриньки",

Гілларі Клінтон виглядає як "медсестра-садистка в психлікарні".

Факт 3. Велосипедний мер Лондона

Був мером Лондона два терміни поспіль з 2008 по 2016 рік. Він запустив прокат велосипедів у Лондоні, який стаі відомим як "Борісові велосипеди" (Boris bikes).

Також сам пересувався містом на велосипеді.

Факт 4. Став героєм роспропаганди

Москва наприкінці 2023-го звинуватила Джонсона у тому, що він нібито наказав Володимиру Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року. Мовляв, він втрутився і зірвав мирну угоду.

Це нібито сталося у квітні 2022 року під час візиту Джонсона у Київ. У відповідь Джонсон заперечив заяви Кремля, назвавши це нісенітницями і російською пропагандою.

Факт 5. Вічний парубок

У британських таблоїдах Боріс Джонсон згадується як невірний чоловік, якого за подружні зради постійно виганяла з дому ексдружина Марина Вілер. Але Вілер — це друга дружина Джонсона, з якою він побрався одразу після розлучення зі студентським коханням Аллегрі Мостін-Оуен. Зараз він одружений втретє.

Марина Вілер

У шлюбі з Вілер у подружжя народилося четверо дітей. У цей час у Боріса траплялися ще й інші романи, брудні подробиці з яких обговорювали у жовтій пресі. Це чотирирічний роман із письменницею Петронеллою Ваятт. Вдруге Боріса вигнали за роман із Гелен Макінтайр, яка народила від нього доньку.

Гелен Макінтайр

Боріс Джонсон і Керрі Саймондс

Шлюб розпався у 2018 році через викриття роману з піарницею Керрі Саймондс. Керрі 36 років, вона молодша за Боріса на 28 років.

Факт 6. Батько вісьмох дітей

Борис Джонсон має велику сім'ю, його діти від кількох шлюбів навчаються в престижних університетах та ведуть активне життя.

31-річна Лара працює журналісткою Vogue і Tatler, 29-річний Мілло навчається в Оксфордському університеті, 27-річна Касія є письменницею. Про 25-річного Теодора нічого невідомо.

У травні 2021 року Борис Джонсон одружився з Керрі Саймондс, яка у квітні 2020 року народила йому сина Вілфреда, в грудні 2021 року — доньку Ромі, у липні 2023 року — сина Френка.

Факт 7. Його зачіска стала мемом

Боріс Джонсон відомий своєю неслухняною зачіскою, яка стала предметом для жартів. Він заявляв, що його зачіска є частиною особистості та що він не намагається змінити її навіть, коли його критикують.

Факт 8. Кепкував з Путіна на коні

У червні 2022 року Джонсон у якості британського прем’єра відвідував засідання Великої сімки. Це було в час, коли російський диктатор Володимир Путін вдався до погроз ядерною зброєю.

Джонсон висміяв російського лідера за мачо-світлини верхи на коні у напівголому вигляді. Він запропонував колегам також показати Путіну м'язи.

Факт 9. Поплатився посадою за вечірки під час локдауну

У 2020 році під час жорсткого локдауну, який він сам і впровадив, голова британського уряду провів кілька вечірок. За це на нього обрушилася хвиля критики від громадськості.

Факт 10. Популярний в Україні

На початку повномасштабного вторгнення на вулицях у центрі Києва можна було побачити зображення британського прем'єра на картинах

Борис Джонсон є дуже популярним в Україні за важливу роль у підтримці під час російської агресії. Він одним із першим відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення.

У Києві на виставках можна було побачити картини із Борісом Джонсоном, також йому присвячували пісні.

Джонсон підтримує Україну з лютого 2022 року і неодноразово особисто зустрічався з Зеленським. На другу річницю з початку повномасштабного вторгнення Джонсон приїхав у Київ. Він заявив, що Україна обов’язково переможе.