Похоже, что во Вьетнаме дали заднюю касательно готовности сотрудничать с Путиным

Вьетнам после визита российского диктатора Владимира Путина неожиданно сделал очень недвусмысленное заявление. Вьетнамское правительство заявило, что считает США стратегическим партнером – правда, только в экономическом и инвестиционном вопросах.

Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, сообщает Vietnam Plus. Представитель правительства страны заявил это по итогам встречи с помощником государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком.

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства с целью эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга", – сказал Буй Тхань Шон.

Критенбринк, кстати, тоже не "метал громы и молнии". Вместо этого американский чиновник, прибывший в Ханой менее чем через сутки после визита российского диктатора, объявил, что США привержены поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и преуспевающего Вьетнама".

20 июня стало известно, что Путин после визита в Северную Корею прибыл во Вьетнам. Там диктатор планировал провести переговоры с лидерами страны – Вьетнам, подобно Китаю и КНДР, является коммунистическим государством. По результатам визита диктатора обе стороны подписали около десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики и обороны.