Венгрия снова угрожает блокировать помощь Украине: какую причину придумали на этот раз

Сийярто даже придумал причину для очередного антиукраинского демарша

Венгрия в очередной раз грозится блокировать помощь Украине от Европейского Союза. Сейчас речь идет о 6,5 млрд евро, которые Украина должна получить из Европейского фонда мира на вооружение для войны против российских террористов.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 июня по итогам совещания с министрами иностранных дел стран Евросоюза. Сийярто даже придумал причину – по его словам, якобы здесь виновата дискриминация венгерских коммерческих компаний.

По его словам, венгерские компании OTP и Gedeon Richter, неоднократно попадавшие в скандалы из-за своего желания дальше работать в России, якобы не нарушают санкции или международные нормы Европейского Союза. Поэтому любые санкции или ограничения в отношении этих компаний "являются чисто политической акцией", заявил министр пропутинского венгерского правительства.

Между тем, в ЕС нашли юридический обходной путь, который позволит избежать вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы, полученные от замороженных активов России. Этот путь "сложный, но успешный".

Как сообщал "Телеграф", члены Европейского Союза впадают во все большую ярость из-за действий Венгрии. В частности, венгерские представители блокируют выделение 6,5 млрд евро срочной военной помощи Украине, а ЕС до сих пор не может утвердить по меньшей мере семь документов, необходимых для предоставления Украине вооружения.

3 июня Бельгия предложила другим странам-членам Европейского Союза лишить пророссийскую Венгрию права голоса при принятии решений в ЕС. Для этого к Венгрии предлагается применить статью 7 Договора о Европейском союзе – выразить страну недоверие. Ее в этом поддержала Австрия: австрийский представитель Виктор Орбаннед подверг жесткой критике Венгрию и ее политику.