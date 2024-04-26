Военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", как отдельные партии стран-союзниц могут пойти на такой шаг

23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине. Белый дом уже заявил, что готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов.

В свою очередь Президент США Джо Байден заявил, что первую партию помощи Украине в рамках подписанного закона о дополнительном финансировании отправят "уже в ближайшие часы".

По информации CNN, большинство оружия, которое США готовили для передачи Украине после подписания закона о помощи, заранее привезли на склады в Германии и Польше.

Источники в украинском разведобществе предупреждают о подготовке антиукраинских акций прямого действия. Речь идет о попытке блокирования отдельных участков украинской границы.

Признаки подготовки к таким акциям фиксируются в окружении румынской правой партии "Альянс единства Румынии".

Напомню, после 24 февраля 2022 лидер партии Симион активно лоббировал прекращение транзита украинского зерна через румынские порты, требовал остановить поддержку Украины и Молдовы и убеждал, что санкции против России нужно отменить.

В апреле 2023 года бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару заявил, что Симион координирует свои действия с российскими спецслужбами. В 2015 году Симиона выдворили из Молдовы из-за связей с ФСБ. По словам Шалара, Симион в 2011 году посещал Черновцы для встречи с российскими кураторами, а в Молдове он поддерживает связи с неким Марком Ткачуком, возглавляющим печально известный "Гражданский конгресс", известный своими пророссийскими взглядами.

Примечательно, что 28 января текущего года один из руководителей румынской ультраправой партии "Альянс единства Румынии" Клаудиу Тырзиу в своем выступлении призвал к "реинтеграции" румынского государства в его "естественных границах". " Северную Буковину нельзя забывать! Южную Бессарабию нельзя забывать! Земля Герца, Закарпатья, все, что было и является румынским народом, должно вернуться в пределы того же государства!" – заявил он.

20 марта в парламент Румынии поступил проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной". Документ предусматривал, что Румыния аннексирует часть украинских территорий – Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), Исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Инициатором аннексии территорий Украины оказалась сенатор Диана Шошоаке, соратница Симиона.

10 октября президент Зеленский находится с визитом в Румынии. Он анонсировал открытие нового зернового коридора через Румынию и Молдову. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в румынском парламенте, которое было запланировано в этот день должно было стать частью официального визита. Но выступление не состоялось.

"Причиной отмены могли стать возможные срывы при выступлении парламентариев с пророссийскими симпатиями", – сообщила Europa Libera Romania.

В тот день сенатор появилась в парламенте с картой Великой Румынии, которая включала признанные мировым сообществом территории Украины. Более того, пророссийская сенаторша умудрилась назвать президента Зеленского "нацистом", которому, по ее мнению, "не место в Румынии".

В Польше партия "Конфедерация свободы и независимости" известна в своих откровенно антиукраинских взглядах. Так, к примеру, ее лидер Гжегож Браун призвал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи". Более того, он оказался единственным депутатом, не проголосовавшим в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с Россией.

В 2022 году началось так называемое антиукраинское движение "украинизация Польши", которое активно продвигает именно эта партия.

Примечательно, что экс-министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич заявил, что партия "Конфедерация" во главе с Брауном является "партией России" в польском парламенте и играет роль российской пятой колонны.

К сожалению, партия "Конфедерация" не единственная политическая организация Польши, выступающая с антиукраинскими лозунгами.

В свое время сотрудники специальных служб Польши провели обыски у активистов еще одной пророссийской партии "Смена" Славомира Марчевского и Марка Марецкого. Эта партия была основана в феврале 2015 года. Лидер партии Матеуш Пискорский.

По оценкам местных спецслужб, партия "Смена" тесно связана с действующим с 2007 года российским Европейским центром геополитического анализа.

Примечательно, что в 2014 году Пискорский как наблюдатель присутствовал на так называемом "референдуме" в Крыму и на "выборах" в так называемых "республиках" Донбасса. Тогда он заявил о политической поддержке правительством самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Во временно оккупированном Донецке лидер "Смены" встречался Александром Захарченко.

Согласно информации Агентства внутренней безопасности, с 2013 по 2016 год Матеуш Пискорский принимал участие в действиях российской разведки, направленных против Польши, проводя встречи с лицами, контактирующими с российской разведкой, выполняя задачи, связанные с пропагандой интересов России и манипулируя польским общественным, получая за эту деятельность финансовое вознаграждение

Сотрудники спецслужб Польши считают, что в рамках этого сотрудничества Пискорский создал политическую партию и финансируемые Россией организации. Эти организации служили созданию антиукраинских настроений в Польше и антагонизации польско-украинских отношений.

В апреле 2015 г. аналитический отдел ГИ "Правое Дело" информировал об участии в боевых действиях на Востоке Украины на стороне боевиков граждан Польши. Сообщалось об участии в боевых действиях на Востоке Украины активистов националистических организаций Oboz Wielkiej Polski (OWP), "Задруга", членов польской националистической организации Falanga и антиукраинской деятельности лидера партии "Смена" М.Пискорского.

В составе ДРГ "Русич" (командир — гражданин РФ А. Мильчаков), входившей в батальон "Бэтмен" А. Беднова, воевали представители польского скинхед-движения "Закон Задруги — Северный Волк". Членство движения участвовало в съезде скинхедов и язычников в Москве.

Напомним, уполномоченный правительства Польши по делам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша становится одной из главных целей россиян в рамках информационной войны против Украины.

Замечу, что основной задачей этих российских "агентов влияния" в Европе является срыв военно-технической помощи Украины. Кроме того, замедление интеграционных процессов в европейские экономические и политические структуры, создание информационного сопровождения по отмене введенных Европой санкций против РФ.