У мужчины остался маленький ребенок и жена

В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии Рико Криегера. Он был военным врачом германского Красного Креста.

Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн". Отмечается, что приговор мужчина услышал в конце июня.

Минский областной суд приговорил мужчину к смертной казни по следующим статьям:

незаконные действия по огнестрельному оружию,

приведение в негодность транспорта или путей сообщения,

создание или участие в "экстремистском" формировании,

агентская деятельность,

наемничество и акт терроризма.

"Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Также отметим, что в настоящее время неизвестно, был ли приговор обжалован, опротестован, и вступил ли он в законную силу", – говорится в сообщении.

Рико Криегер

24 июня 2024 года суд вынес приговор 30-летнему Рико Криегеру. Он был военным врачом немецкого Красного Креста, ранее работавшим специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине.

Заметим, что в марте 2023 самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко узаконил смертную казнь. Тогда он подписал закон "О внесении изменений в кодексы об уголовной ответственности".

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко отдал приказ войскам на границе Украины, потому что ситуация пришла к развязке.