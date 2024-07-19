Укр

Немецкий врач Красного Креста приговорен к смертной казни в Беларуси: в чем его обвиняют

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Рико Криегер Новость обновлена 19 июля 2024, 19:54
Рико Криегер. Фото Коллаж "Телеграфа"

У мужчины остался маленький ребенок и жена

В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии Рико Криегера. Он был военным врачом германского Красного Креста.

Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн". Отмечается, что приговор мужчина услышал в конце июня.

Минский областной суд приговорил мужчину к смертной казни по следующим статьям:

  • незаконные действия по огнестрельному оружию,
  • приведение в негодность транспорта или путей сообщения,
  • создание или участие в "экстремистском" формировании,
  • агентская деятельность,
  • наемничество и акт терроризма.

"Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Также отметим, что в настоящее время неизвестно, был ли приговор обжалован, опротестован, и вступил ли он в законную силу", – говорится в сообщении.

Рико Криегер
Рико Криегер

24 июня 2024 года суд вынес приговор 30-летнему Рико Криегеру. Он был военным врачом немецкого Красного Креста, ранее работавшим специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине.

Заметим, что в марте 2023 самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко узаконил смертную казнь. Тогда он подписал закон "О внесении изменений в кодексы об уголовной ответственности".

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко отдал приказ войскам на границе Украины, потому что ситуация пришла к развязке.

Теги:
#Беларусь #Смертная казнь #Засудили