Уголовное дело против Илона Маска возбуждено в Бразилии: что стало причиной

Бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране

В Бразилии судья Верховного суда Александр де Мораес открыл против американского миллиардера и владельца компании SpaceX Илона Маска уголовное дело. Он препятствовал правосудию.

Об этом пишет Bloomberg. В материале отмечается, что это произошло на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X (Twitter).

Суд обнародовал документ, в котором говорится, что Маск "начал кампанию по дезинформации" и соцсеть Х злоупотребляет экономическими властями. Таким образом, "незаконно влияя на общественное мнение". Миллиардер добавлен в уголовное расследование, расследующее антидемократические действия так называемых "цифровых ополченцев".

Такое решение суд принял после отказа Маском выполнять решения об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии. В течение выходных владелец соцсети в нескольких своих публикациях обвинял правосудие, в частности судью Мораеса, в измене конституции и призывал к импичменту.

В субботу, 6 апреля, Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране. По состоянию на воскресенье остается заблокирован ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и влиятельными лицами в области цифровых технологий.

Позже местные СМИ сообщили, что операторы сетей были предупреждены агентством Anatel о возможной необходимости заблокировать доступ к платформе X. В ответ Макс опубликовал несколько постов с рекомендацией установить VPN, чтобы и в дальнейшем жители Бразилии могли пользоваться приложением.

Ранее "Телеграф" писал, что Илон Маск рассказал о своих планах на будущее. Он хочет колонизировать Луну и отправить миллион землян на Марс к 2050 году.