Россия теряет важного партнера? После массовых протестов премьер Бангладеш ушла в отставку

В стране ввели комендантский час

На фоне массовых протестов Бангладеш премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку. Также есть информация, что она покинула страну.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что в понедельник, 5 августа, тысячи людей ворвались в резиденцию премьер-министра "Ганобхабана".

По данным местных СМИ, Шейх Хасина улетела в Западную Бенгалию в Индию на военном вертолёте. Сообщается, что вертолет приземлился в городе Агартала, административном центр штата Трипура.

В воскресенье, 4 августа, в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины, погибли по меньшей мере 90 человек. Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Военные объявили о введении нового комендантского часа вечером в воскресенье на неопределенный срок, в том числе в столице. Ранее правительство ввело комендантский час с некоторыми исключениями в Дакке и других городах.

В свою очередь глава армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что после отставки Хасины страной будет управлять временное правительство. Для этого в ближайшее время состоится встреча с президентом страны. Такое решение было принято после встречи военных с представителями всех политических партий. Он также призвал студентов к "позитивному диалогу".

Хасины руководила страной более 15 лет. Она стала премьером на четвертый срок подряд в январе на выборах, которые бойкотировали ее основные оппоненты.

Стоит отметить, что пока неизвестно, к чему приведет отставка Хасины. Однако за время ее руководства страна тесно сотрудничала с Россией. В частности, "Росатомом" строит в стране АЭС "Руппур". По данным Bloomberg, стоимость этого контракта составляет 12,65 млрд долларов.

Кроме того, РФ активно экспортирует пшеницу в Бангладеш. В 2023 году объем экспорта достиг рекордных 2,7 млн тонн. Также по итогам 2023 года товарооборот между Россией и Бангладеш вырос на 16,5 процента и достиг уровня в 2,7 миллиарда долларов, что делает эту страну вторым по важности торговым партнером РФ в Южной Азии. Кроме того, российский "Газпром" участвует в проектировании и строительстве скважин на газовых месторождениях Бангладеш.

Бангладеш на карте

Напомним, студенческие протесты в Бангладеш с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в еще июле. За это время погибло более 280 человек.