Росія втрачає важливого партнера? Після масових протестів прем'єр Бангладеш пішла у відставку

У країні ввели комендантську годину

На тлі масових протестів у Бангладеш прем’єр-міністр країни Шейх Хасіна подала у відставку. Також є інформація, що вона залишила країну.

Про це повідомляє ВВС. Зазначається, що у понеділок, 5 серпня, тисячі людей увірвалися до резиденції прем’єр-міністра "Ганобхабана".

За даними місцевих ЗМІ, Шейх Хасіна відлетіла до Західної Бенгалії в Індії на військовому гелікоптері. Повідомляється, що гелікоптер приземлився в місті Агартала, адміністративному центрі штату Тріпура.

У неділю, 4 серпня, у сутичках між поліцією та учасниками акцій протесту, які вимагали відставки Шейх Хасіни, загинули щонайменше 90 людей. Серед загиблих – 13 поліцейських. Вони були вбиті під час нападу на поліцейську дільницю в місті Сіраджгандж за 100 км на північ від столиці країни Даккі.

Військові оголосили про запровадження нової комендантської години увечері в неділю на невизначений термін, зокрема у столиці. Раніше уряд запровадив комендантську годину з деякими винятками у Даккі та інших містах.

Своєю чергою глава армії Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявив, що після відставки Хасіни країною управлятиме тимчасовий уряд. Для цього найближчим часом відбудеться зустріч із президентом країни. Таке рішення було ухвалено після зустрічі військових із представниками всіх політичних партій. Він також закликав студентів до "позитивного діалогу".

Хасіни керувала країною понад 15 років. Вона стала прем’єром на четвертий термін поспіль у січні на виборах, що бойкотували її основні опоненти.

Варто зазначити, що поки що невідомо, до чого приведе відставка Хасіни. Проте за її керівництва країна тісно співпрацювала з Росією. Зокрема, "Росатомом" будує у країні АЕС "Руппур". За даними Bloomberg, вартість цього контракту становить 12,65 млрд доларів.

Крім того, РФ активно експортує пшеницю в Бангладеш. У 2023 році обсяг експорту досяг рекордних 2,7 млн тонн. Також за підсумками 2023 року товарообіг між Росією та Бангладеш зріс на 16,5 відсотка і досяг рівня 2,7 мільярда доларів, що робить цю країну другим за важливістю торговим партнером РФ у Південній Азії. Крім того, російський "Газпром" бере участь у проєктуванні та будівництві свердловин на газових родовищах Бангладеш.

Бангладеш на карті

Нагадаємо, студентські протести у Бангладеш з вимогою скасувати систему квот на роботу в держслужбі почалися ще в липні. За цей час загинуло понад 280 людей.