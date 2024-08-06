До переворота авиабаза поставляла важные разведывательные данные об исламистских группах боевиков международному контингенту и армии страны

Вооруженные силы США 5 августа завершили вывод персонала из ключевой авиабазы "201" в Нигере, где размещались подразделения беспилотников. Хунта Нигера, захватившая в стране власть почти год назад, потребовала Вашингтону вывести американских военных из страны – а это более 1000 солдат и офицеров.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что сооружение авиабазы "201" вблизи города Агадес в центральном Нигере обошлось Соединенным Штатам почти в 100 миллионов долларов.

До переворота авиабаза снабжала важными разведывательными данными об исламистских группах боевиков международный контингент и армию страны. Сейчас базу, по всей видимости, займут российские террористы, уши которых торчат за переворотом в Нигере.

В совместном заявлении "министерства обороны" Нигера и военных США говорится, что с базы вывезли все оборудование и вывели персонал. Остатки будут вывезены в течение нескольких недель. Нигерская хунта давала США срок до 15 сентября 2024 года, чтобы полностью вывести войска из страны. В июле Армия США покинула авиабазу "101".

Хунта Нигера контролируется российскими террористами. Требование о выводе войск США из страны "власть" выдвинула американцам в середине марта 2024 года, когда американские чиновники возмутились из-за прибытия в Нигер российских войск и поисковых партий иранских геологов, разыскивавших запасы урана — сырья для производства ядерного оружия.

Напомним, что недавно повстанцы-туареги в Мали разгромили общую колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки русских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Впоследствии "Телеграф" сообщил, что повстанцы-туареги из Мали предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.

После этого так называемые "правительства" двух африканских стран, Мали и Буркина-Фасо, объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной якобы из-за "поддержки международного терроризма" и "неонацизма" украинской власти. Пикантность в том, что оба "правительства" не легитимны, к власти пришли через военные перевороты, устраивают теракты против собственного народа и национальных меньшинств, удерживаясь у власти благодаря поддержке российских террористов и китайских коммунистов.