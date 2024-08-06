До перевороту авіабаза постачала важливі розвідувальні дані про ісламістські групи бойовиків міжнародному контингенту та армії країни

Збройні сили США 5 серпня завершили виведення персоналу з ключової авіабази "201" у Нігері, де розміщувалися підрозділи безпілотників. Хунта Нігеру, яка захопила у країні владу майже рік тому, поставила Вашингтону вимогу вивести американських війскових з країни – а це понад 1000 солдатів та офіцерів.

Про це пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США. Зазначається, що спорудження авіабази "201" поблизу міста Агадес у центральному Нігері обійшлося Сполученим Штатам у майже 100 мільйонів доларів.

До перевороту авіабаза постачала важливі розвідувальні дані про ісламістські групи бойовиків міжнародному контингенту та армії країни. Зараз базу, скоріше за все, займуть російські терористи, вуха яких стирчать за переворотом в Нігері.

У спільній заяві "міністерства оборони" Нігеру та військових США йдеться про те, що з бази вивезли усе обладнання та вивели персонал. Залишки будуть вивезені протягом кількох тижнів. Нігерська хунта давала США термін до 15 вересня 2024 року, щоб повністю вивести війська з країни. У липні Армія США залишила авіабазу "101".

Хунта Нігеру контролюється російськими терористами. Вимогу про виведення військ США з країни "влада" висунула американцям в середині березня 2024 року, коли американські чиновники обурилися через прибуття в Нігер російських військ та пошукові партії іранських геологів, які розшукували запаси урану – сировини для виробництва ядерної зброї.

Нагадаємо, що не так давно повстанці-туареги в Малі розгромили спільну колону урядових військ та вагнерівців. Десятки російських найманців було вбито та поранено. Також багато з них було взято в полон.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.

Після цього так звані "уряди" двох африканських країн, Малі та Буркіна-Фасо, оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною нібито через "підтримку міжнародного тероризму" та "неонацизм" української влади. Пікантність у тому, що обидва "уряди" не є легітимними, до влади прийшли через військові перевороти, влаштовують теракти проти власного народу та національних меншин, утримуючись при владі завдяки підтримці російських терористів та китайських комуністів.