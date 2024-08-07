Виклик для Ізраїлю: новий лідер бойовиків ХАМАС буде гірший за Ханію

Обранням Сінвара ХАМАС кидає прямий виклик Ізраїлю

Проіранський радикально-екстремістський рух ХАМАС обрав нового політичного лідера замість ліквідованого у Тегерані Ісмаїла Ханії. Ним став Ях'я Сінвар, керівник сил ХАМАС у Секторі Гази – і це фактично прямий виклик для Ізраїлю.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg. Зазначається, що обрання головного організатора нападу на Ізраїль 7 жовтня Сінвара лідером ХАМАС – це демонстративний виклик з боку проіранських бойовиків Ізраїлю, США та іншим країнам, які намагаються домогтися припинення вогню в Газі.

"Для Ях'ї Сінвара зарезервовано тільки одне місце, і воно розташоване поруч із Мохаммедом аль-Дейфом, Марваном Іссою і рештою терористів ХАМАС, відповідальних за різанину 7 жовтня, яких ми вбили", – прокоментував призначення Сінвара лідером ХАМАС прессекретар ізраїльської армії Авичай Адраї.

Професор політології в університеті Аль-Азхар у Газі Мхаймар Абусада підтвердив, що обранням Сінвара ХАМАС кидає прямий виклик Ізраїлю. Мовляв, якщо ви вбили значно поміркованішого Ханію, то ось вам тоді більш жорсткий і екстремістський лідер бойовиків, подивимося, що ви будете робити.

Сінвар з 2017 року очолює політбюро ХАМАСу. На посаді він керував силами руху в Секторі Гази, а також активно зміцнював військовий потенціал бойовиків в рамках підготовки війни проти Ізраїлю. Сінвара називають одним з архітекторів, ідеологів та творців нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Як повідомлялося раніше, 31 липня у столиці Ірану Тегерані було ліквідовано ватажка радикального руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Його називали "головним ворогом Ізраїлю", до Ірану він прибув з Катару на інавгурацію президента країни Масуда Пезешкіана.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла".