Остался сам и едва ходит? Что известно об отце Павла Дурова и как он раньше выглядел (фото)

Отец Дурова не выходит в публичное пространство

После задержания основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, внимания к его окружению становится все больше. Так, выяснилось, что мама предпринимателя имеет украинское происхождение. Также стали известны интересные детали об отце Дурова.

"Телеграф" расскажет, что известно о Валерии Дурове и как он живет сейчас. Также узнайте, общается ли сейчас отец со своим сыном.

Биография Валерия Дурова

Отец предпринимателя Павла Дурова родился 13 июля 1945 года в Санкт-Петербурге. Он учился на филологическом факультете местного университета. Окончив аспирантуру, мужчина остался работать на кафедре классической филологии. С 1992 года стал руководить этой кафедрой, и это длилось более 20 лет.

Валерий Дуров читал лекции в университете об истории римской литературы и особенностях латинского языка. Также он изучал литературу и историю старого Рима. Имеет степень профессора и доктора филологических наук.

Впоследствии мужчина женился на украинке Альбине Дуровой, с которой имеют двоих общих детей — Павла и Николая. Они стали основателями соцсети "ВКонтакте" (с 2017 года — запрещенной в Украине), а также популярного мессенджера Telegram.

В сети есть несколько фотографий Валерия Дурова в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре классической филологии. Фото сделаны в период работы ученого в местном заведении.

Валерий Дуров, фото из сети

Валерий Дуров, фото из сети

Как сейчас живет отец Дурова

Сейчас Валерию Дурову – 79 лет. Он ведет уединенный образ жизни и редко выходит из дома. Соседи рассказывали, что мужчина едва передвигается. В то же время заметили, что ни один из сыновей не навещает отца. За последние 7 лет ни Павел, ни Николай не приезжали к папе.

Доктор филологических наук продолжает жить в десятиэтажном доме на улице Камышевой в Санкт-Петербурге, где росли его дети. Также ходят слухи, что Валерий в течение последних 5 лет не живет с женой Альбиной. Поговаривают, что она перебралась к сыну Николаю, который живет на Малой Конюшенной.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, подала на него в суд. А все из-за физического насилия в отношении ребенка, которое повлекло негативные последствия.