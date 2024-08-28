"Жена" Дурова подала на него в суд: кто она, как выглядела раньше и сейчас (фото)

Иск в суд был подан в 2023 году

На владельца Telegram, которого арестовали во Франции, как оказалось, завели еще одно уголовное дело. Теперь уже в Швейцарии по делу о возможном насилии к ребенку.

Об этом пишет Forbes. По данным издания, истцом в этом деле является Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. В иске, который она подала в 2023 году утверждается, что Дуров якобы применял физическое насилие в отношении одного из своих детей.

По словам представителя Женевского суда, речь идет о ребенке, который родился в 2017 году. В деле фигурируют пять инцидентов, произошедших между 2021 и 2022 годами, которые, как пишет Forbes, привели к травмам (включая сотрясение мозга) и нарушениям сна у ребенка.

В качестве доказательств представлены расшифровки сообщений между Болгар и Дуровым и медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок продолжает страдать от тревожности и имеет проблемы со сном из-за насилия. Как отмечают журналисты, имена Болгар и детей в иске по швейцарским законам не упоминаются, но в нем приводятся детали, позволяющие идентифицировать личность Дурова, отмечает Forbes. Адвокат Ирины Болгар подтвердил ее участие в иске, но отказался раскрывать подробности.

Также "гражданская жена" дурова утверждает, что Дуров прекратил выплату алиментов в 2022 году. По этому вопросу также уже открыто дело, но решения по нему пока нет.

Кто такая Ирина Болгар и как выглядела раньше и сейчас

Как говорится в "шапке" профиля женщины, она юрист и йог, а также занимается поддержкой прав человека и феминизма. Сейчас Ирина Болгар проживает в Швейцарии. Изначально женщина не показывала свои общие фото с миллиардером. Однако позже опубликовала снимок с так называемым любимым и детьми.

Как Болгар выглядела раньше

Болгар в детстве:

На фото ниже, как пишут росСМИ, жительница Санкт-Петербурга Ирина Болгар в 2010-м году. Предполагается, что на фото именно та Болгар, о которой идет речь, но подтверждений этому нет.

А так выглядели Дуров и Болгар в 2016 году — за год до рождения сына, который фигурирует в уголовном деле.

Совместное фото Болгар и Дурова

Так Болгар выглядит сейчас:

Напомним, ранее мы писали о том, что владельца популярного мессенджера Telegram Павла Дурова выпустили из места временного содержания, где он находился все эти дни. Но лишь с целью проведения допроса и, возможно, предъявления обвинения.