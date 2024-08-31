Родилась в украинской семье, но всегда жила в России: как сейчас выглядит мать Павла Дурова и что говорит об аресте сына (фото)

Женщина совсем не появляется в публичном пространстве

На фоне задержания во Франции основателя соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, интерес общественности к предпринимателю и его семье только растет. Интересно, что его мама Альбина является украинкой.

"Телеграф" расскажет больше о маме Павла Дурова. В частности, как выглядит и среагировала ли на арест сына во Франции.

Что известно о маме Дурова

Альбина Иваненко (девичья фамилия) появилась на свет 3 апреля 1951 года. Она происходит из княжеской украинской семьи, хотя все время проживала в России. Когда происходила Октябрьская революция, семью депортировали из Киева в Сибирь.

Иваненко получала образование журналиста в России, а также некоторое время проживала в Германии и преподавала студентам в Италии. Впоследствии женщина вышла замуж за российского филолога Валерия Дурова.

Мужчина более 20 лет возглавлял кафедру классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Спустя какое-то время Альбина также начала преподавать в этом университете.

У супругов появилось двое детей — Павел и Николай. Оба сына имели сильные способности к математике и программированию, поэтому начали реализовываться в этом направлении. Павел и Николай совместно основали социальную сеть "ВКонтакте".

Эту соцсеть запретили в Украине в 2017 году как санкции из-за того, что Россия аннексировала Крым и в то время в течение 3 лет вела вооруженную агрессию на Донбассе.

Как выглядит мама Дурова

Пару лет назад Дуров трогательно поздравил маму с днем рождения. Тогда предприниматель распространил фотографию своего родного человека, на котором видно, как она выглядела в молодые годы.

Альбина Дурова, фото из сети

Также в сети есть общая фотография Павела со своей мамой Альбиной. На нем предприниматель держит в руках телефон и что-то рассказывает близкому человеку. Вероятно, фотография сделана в последние годы.

Альбина и Павел Дуров, фото из сети

Примечательно, что женщина окрашена в блондинку и имеет короткую стрижку. Также на ней не видно признаков старения, в то же время остается стройной. Сейчас Альбине Дуровой – 73 года.

Как отреагировала мама Дурова на его арест

Альбина Дурова вообще не появляется в публичном пространстве. Она избегает каких-либо комментариев журналистам. Также неизвестно, поддерживает ли она общение с сыном. Поэтому остается тайной, как женщина отреагировала на арест сына. По словам соседей, мать Дурова всю жизнь — замкнута и немногословна.

Некоторые люди говорят, что супруги Дуровых перестали жить вместе. Есть слухи, что отец предпринимателя остался на квартире на Камышевой улице в Санкт-Петербурге, а мать переехала в другое место. Были версии, что она поселилась в Приморском районе или Малой Конюшенной вместе с сыном Николаем.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о деле с задержанием Павла Дурова во Франции. Ему предъявили сразу несколько обвинений.