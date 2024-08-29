Подруга-стримерша выдала Дурова из-за геолокации: как выглядит спутница владельца Telegram (фото)

Неосторожный шаг помог французской полиции

В мире технологий и социальных сетей даже малейшая неосторожность может иметь серьезные последствия. Недавно это на собственном опыте ощутил Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, которому недавно выдвинули обвинения. Французские власти смогли выследить и задержать Дурова благодаря опрометчивому поступку его спутницы.

24-летняя Юлия Вавилова, считаемая девушкой Дурова, опубликовала пост в Инстаграмме с включенной геолокацией. Именно эта информация помогла французским правоохранителям определить местонахождение Павла Дурова, пишет Dailymail.

Вавилова сопровождала Дурова во время его путешествий по бывшим советским республикам, таким как Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. Также он около 50 раз приезжал в Россию. Живёт она в Дубае, а занимается, по некоторым данным, криптовалютой. Сама себя Юлия называет стримершей, геймершей. Также она изучает языки, ведет канал по обходу российских санкций и т.д.

Реакция сообщества

Эта новость повлекла за собой волну спекуляций и теорий заговора в интернете. Некоторые пользователи даже предположили, что Вавилова могла быть агентом спецслужб, например израильского Моссада, и что ее задачей было выдать местонахождение Дурова. Впрочем, подтверждения таким мнениям нет.

По данным росСМИ, Юлия Малец (Вавилова) ранее встречалась с 29-летним Георгием Сардаряном, занимающимся криптовалютой. Его отец известен в российских кругах бизнесменом и бывшим чиновником. Тиграна Сардаряна также называют близким другом Никола Пашиняна, премьер-министра Армении.

Как указывают представители российских СМИ, 24-летняя Юлия выросла в обычной семье, отец девушки является инкассатором.

Напомним, что Павлу Дурову предъявлено 12 обвинений. В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет заключения.

Кто такой Павел Дуров?

Павел Дуров – известный программист и предприниматель. Он основал социальную сеть "ВКонтакте" в 2006 году, когда ему было всего 21 год. Позже Дуров создал мессенджер Telegram, ставший популярным во всем мире.

Мессенджер Telegram известен своим мощным шифрованием, защищающим конфиденциальность пользователей. Однако эта функция сделала его привлекательным для преступников и террористических группировок. Спецслужбы не раз требовали от Дурова предоставить доступ к данным пользователей, но он отказывался.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о бывшей жене Дурова. Женщина с фамилией Болгар подала на него в суд.