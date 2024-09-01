Странный туристический запрет: в каком городе мужчины могут получить штраф за грудь
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Ходить без футболки в общественных местах нельзя
Италия известна своей многовековой историей и спокойной атмосферой. Однако эта атмосфера не влияет на туристов. К примеру, в Венеции есть места, где нельзя сидеть на земле. В Риме также есть некоторые правила для туристов.
Эти запреты были введены с целью сохранения культурного наследия и чистоты города. Наряду с express рассказываем, какие виды поведения туристов ограничивает итальянская столица.
Какие запреты действуют в Риме:
- Запрет на топлесс, кроме общих правил приличия, касается мужчин. Им нельзя ходить голыми по верхней части тела в общественных местах.
- Борьба с "замками любви", которые пары, во имя своих чувств вешают на мосты. Свою любовь следует проявлять иначе.
- Ограничение уличного питания на ходу. Проблемой является мусор и пятна от такого употребления пищи, особенно пиццы.
Почему ввели эти запреты?
Цель этих изменений – сохранить исторический центр Рима, сделать его более чистым и привлекательным для туристов. Кроме того, местные жители хотят вернуть себе улицы, часто бывают переполнены туристами. Поэтому перед поездкой следует ознакомиться с актуальными правилами, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Помните, что ответственное посещение исторических городов – это вклад в сохранение их красоты для будущих поколений. Также мы рассказывали, как итальянцы пьют эспрессо.