Дивна туристична заборона: в якому місті чоловіки можуть отримати штраф за груди

Ходити без футболки в громадських місцях не можна

Італія відома своєю багатовіковою історією та розслабленою атмосферою. Однак ця атмосфера не впливає на туристів. Приміром, у Венеції є місця, де не можна сидіти на землі. У Римі також є певні правила для туристів.

Ці заборони ввели з метою збереження культурної спадщини та чистоти міста. Разом із express розповідаємо, які види поведінки туристів обмежує італійська столиця.

Які заборони діють у Римі:

Заборона на топлес, окрім загальних правил пристойності, стосується чоловіків. Їм не дозволяється ходити голими по верхній частині тіла в громадських місцях.

Боротьба з "замками кохання", які пари, в ім’я своїх почуттів вішають на мости. Свою любов слід проявляти інакше.

Обмеження вуличного харчування на ходу. Проблемою є сміття та плями від такого вживання їжі, особливо від піци.

Чому ввели ці заборони?

Мета цих змін – зберегти історичний центр Риму, зробити його більш чистим та привабливим для туристів. Крім того, місцеві жителі хочуть повернути собі вулиці, які часто бувають переповнені туристами. Тож перед поїздкою варто ознайомитися з актуальними правилами, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Пам'ятайте, що відповідальне відвідування історичних міст – це внесок у збереження їхньої краси для майбутніх поколінь. Також ми розповідали, як італійці п’ють еспресо.