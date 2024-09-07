Так бутерброды едят только в Италии: чем вас удивит сэндвич-трамезино (видео)

Интересная итальянская гастрономическая традиция

Италия – это настоящая Мекка для гастротуристов, имеющая богатую кулинарную историю. Мы рассказывали, как итальянцы пьют эспрессо. Теперь расскажем, что такое трамезино и чем он так особенный.

Когда речь заходит о легкой и вкусной закуске, итальянское трамезино – это настоящий шедевр. Этот миниатюрный бутерброд, напоминающий элегантный треугольник, стал визитной карточкой итальянской кухни.

Чем трамезино отличается от обычного сэндвича?

Для трамезино используют мягкий белый хлеб без корочки, что придает ему особую нежность. Традиционно трамезино производят в форме треугольников.

Фантазии поваров в наполнении трамезино нет предела. Можно экспериментировать с разными ингредиентами, создавая уникальные вкусовые комбинации. Есть и классические сочетания. К примеру, Итальянец Маттео из канала Lionfield, рассказывает, что в Риме наиболее распространены две начинки — tonno e pomodoro (паштет из тунца с томатами) и prosciutto cotto e formaggio (прошуто и сыр).

Появление трамезино связано с итальянским городом Турин. Там же, в 1925 году, в кафе Mulassano на площади Кастелло, этот бутерброд был впервые представлен как альтернатива английским чайным сэндвичам. С этого времени трамезино завоевал сердца итальянцев и туристов со всего мира.

Так что в следующий раз, когда будете в Италии, не просите сэндвич – попросите трамезино! Это будет подлинной дегустацией итальянской кухни. Также мы рассказывали, почему в Египте не стоит пить воду из-под крана – эта дегустация вам точно не понравится.